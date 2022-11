Ten en cuenta que si rechazas la adjudicación perderás el depósito. Si no se te adjudica la subasta lo recuperarás y no perderás nada de dinero. Desde 2015 estas subastas se realizan online, por lo que no es necesario desplazarse para pujar. En estos procesos no solo se ponen a subasta inmuebles, también garajes, trasteros, coches, embarcaciones, electrodomésticos o joyas, entre otros.