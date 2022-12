La casa de Roger Federer en Zurich valorada en 7,4 millones de dólares

“En los últimos tres años me he enfrentado a desafíos en forma de lesiones y cirugías”, afirmó el tenista en una emotiva carta de despedida que compartió en sus redes sociales. “He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje es claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis ha sido más generoso conmigo de lo que jamás hubiera soñado, y ahora debo reconocer que es el momento de terminar mi carrera competitiva”.