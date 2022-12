En concreto, y siempre según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC alcanzó en el mes de junio una tasa interanual del 10,2% , mientras que en el mes de julio se situó en un 10,8% y en agosto en un 10,5%. En septiembre, no obstante, esta cifra se redujo y cayó de nuevo por debajo de los dos dígitos.

Los datos del IPC, que en enero de este mismo año se situaba en un 6,1%, se han visto especialmente afectados por el estallido de la guerra de Ucrania . A pesar de que a lo largo de 2021 el índice ya apuntaba a esta tendencia alcista, el estallido del conflicto el pasado mes de febrero lo ha terminado de disparar, y no parece que la situación vaya a revertirse de cara a los próximos meses.

A raíz del estallido de la guerra de Ucrania, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pidió a los propietarios que no aplicaran la totalidad del incremento del IPC a los alquileres , sino que los actualizaran a la mitad de su valor o, en su defecto, que los mantuvieran estables, sin imponer ningún tipo de subida.

La subida del IPC puede provocar que los precios de los alquileres se incrementen. Pero ¿qué ocurre cuando este índice se reduce? ¿Se puede pedir una rebaja del precio si el IPC se encuentra en valores negativos? La respuesta es que sí, siempre y cuando el precio se calcule en base a este índice. Si la evolución del alquiler no está sujeta a este índice, los usuarios no podrán exigir ningún tipo de bajada, ya que el propietario no utilizará el índice para actualizar la renta.