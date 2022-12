A veces sucede que en una junta surgen aspectos también relevantes y los asistentes deciden realizar una votación al respecto para tomar una decisión. Sin embargo, la ley aclara que en el caso de que ese punto no estuviera previsto en la orden del día no tendrá ninguna validez. Es decir, lo que se haya votado no se podrá ejecutar e incluso los propietarios tendrán derecho a impugnar esa decisión. La ley añade que, si esos acuerdos alcanzados que no formaban parte del orden del día no son impugnados, en el plazo de un año automáticamente pasan a ser validados, siempre que no vulneren los derechos fundamentales.