En España lo de "mañana Dios dirá" está a la orden del día. Según una reciente encuesta de la OCU, el 60% de los españoles no tenemos ni idea de la pensión que recibiremos al jubilarnos, aunque el 50% creamos que la pensión será nuestra única fuente de ingresos. Hoy el 37% de los españoles de 55 para arriba describe la situación económica de su hogar como difícil o muy difícil. La mitad de los mayores de 55 años no pudo ahorrar nada de dinero durante ningún mes a lo largo del último año y más de la mitad de los españoles de 55 años y más afirma que no podría hacer frente a ningún gasto importante extra.