Si llevas un tiempo tratando de vender tu casa pero no logras concretar ninguna operación quizás deberías plantearte si no te estás autosaboteando inconscientemente. ¿Sorprendido? Piénsalo bien. Una vivienda no es solo un espacio físico donde transcurren momentos básicos de nuestra vida cotidiana, sino que también es una especie de contenedor de nuestros recuerdos. En una casa suceden cosas y se generan emociones. Emociones que pueden echar a perder la venta si el propietario no sabe gestionarlas.