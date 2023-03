Una de las peores cosas que te pueden pasar cuando te decides a poner en alquiler una vivienda es que tu inquilino resulte ser un moroso y no pague . Si la situación se dilata en el tiempo puede ser un auténtico quebradero de cabeza y encima puede afectarte en la Declaración de la Renta . ¿Deberías declarar por unos ingresos que no ha recibido ? ¿Cómo debes proceder? Te lo explicamos.

Pero si contribuyente no recibe los ingresos que debería porque el inquilino no paga el alquiler, la situación se complica. El artículo 22.2 de la Ley 35/2006 indica que si el arrendatario no paga el alquiler, el propietario tendrá que seguir declarando los ingresos que se acuerden anualmente.

Si el propietario recurre a esta deducción, una vez quede resuelta la deuda del inquilino, deberá declarar el cobro como ingresos en el ejercicio que se produzca. No obstante, en caso de que no se haya podido deducir la deuda del inquilino porque no cumplía los requisitos, el contribuyente no tendrá que declarar cuando cobre las deudas porque Hacienda entiende que ya ha cumplido.