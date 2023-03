Aunque cuando compramos una vivienda muchas veces lo hacemos con la idea de pasar el resto de nuestra vida en ella, hay ocasiones en las que no nos queda más remedio que venderla, ya sea porque nuestra situación familiar ha cambiado, por motivos laborales o porque, sencillamente, debemos mudarnos a otra ciudad o país. Pero ¿qué ocurre si todavía no hemos terminado de pagar la hipoteca? ¿Podemos vender una vivienda si aún no hemos devuelto al préstamo hipotecario?