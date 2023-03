Con el aumento de los precios también están subiendo las cuotas mensuales en las comunidades de vecinos , donde unos pagan religiosamente y otros por motivos varios no lo hacen. Estos propietarios tienen la opción de vender su inmueble para solventar sus problemas financieros , sin embargo, ¿ qué sucede con las cuotas que se adeudan ? En Uppers hemos consultado cómo puedo vender mi piso si tengo deudas en la comunidad con un abogado experto en temas inmobiliarios.

El impago de los gastos comunitario por parte de ciertos propietario no ha surgido ahora con la revolución de los precios que se ha ido escalando a todos los productos y servicios. Siempre ha habido deudores con razones de peso y no tanto. De este modo, es algo habitual en cualquier comunidad. No obstante, estas situaciones repercuten en el resto de los vecinos, que en muchas ocasiones se ven en la obligación de repartir esas deudas de otros y asumirlas.