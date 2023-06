El movimiento Costa del Sol: "Vendí mi casa a los 50 para teletrabajar y retirarme en la playa"

Álvaro Teruelo siempre lo tuvo claro: se jubilaría en el sur de España . No sabía cuándo ni dónde, pero estaba convencido de que sería un lugar tranquilo, con naturaleza y sol. A punto de cumplir los 50, irrumpió la pandemia y descubrió que todo lo que hacía desde su casa de Chamberí, un piso de algo más de 60 metros cuadrados , lo podía hacer desde cualquier otro sitio. Es economista y trabaja como bróker de bolsa independiente . Sin apenas darse cuenta, adelantó su sueño.

"Dediqué varios meses a estudiar el mercado inmobiliario de la Costa de Sol y valoré varias opciones. Me atraía Marbella, pero más como turista que como residente, por lo que centré la búsqueda en pueblecitos con encanto , pero próximos a una ciudad como Málaga, que me permitiese tener todo a mano", cuenta. Finalmente, encontró la vivienda que quería cerca de Alhaurín de la Torre . En la decisión pesó que unos buenos amigos tienen casa allí y esperan mudarse en cuanto los hijos dejen el nido vacío.

La ubicación de su piso madrileño, en pleno centro, le permitió venderlo enseguida y ahora ha ganado metros. Su nueva casa malagueña tiene espacio suficiente para acoger a la familia y los amigos y también una azotea que ha acondicionado para trabajar con vistas. "Algunos días -señala- me desplazo a Málaga a un local de coworking y así puedo charlar o reunirme con quien necesite. No quiero que el traslado me convierta en una especie de anacoreta o en un triste que se dedica a trabajar y a tomar el sol".