Si el incendio se produce en tu vivienda y tienes la oportunidad de salir, hazlo. Pero no olvides cerrar la puerta . Si sales y la dejas abierta, el hueco de la escalera se llenará de humo y pondrás en peligro a tus vecinos y vecinas. Ve hasta la calle bajando por las escaleras y nunca utilices el ascensor. No intentes volver a entrar en tu casa. Espera a los bomberos para darles información y entregarles las llaves, si pudiste cogerlas.

Si no puedes salir, busca un balcón o ventana y pide ayuda, o llama al 112, pero en este caso tampoco olvides cerrar todas las puertas que atravieses . Si no lo haces, primero entrará el humo, luego el calor y tu ropa empezará a arder. Probablemente acabarás saltando antes de que lleguen los bomberos. Pon ropa mojada (sabanas, toallas o camisetas) en las rendijas de la puerta para evitar el paso del humo. Si el humo termina entrando, gatea .

Si el incendio no se produce en tu vivienda, no intentes salir; busca un balcón o ventana y llama la atención todo lo que puedas. Llama si puedes al 112. No pienses que alguien más lo habrá hecho. Nuevamente, cierra la puerta al fuego, especialmente si es la principal. Si intentas salir y al volver a entrar la dejas abierta, tu casa se llenará de humo. Y si una puerta está caliente, no la abras.