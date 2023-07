Cuando uno se va de vacaciones y deja su casa, trata de dejar todo a la perfección para no llevarse una sorpresa cuando regresa. Apagar luces, contadores y otros dispositivos electrónicos para evitar catástrofes mientras salimos del hogar reduce las posibilidades de accidentes mientras no estamos dándole una supervisión.Uno de los mayores problemas a los que no podemos enfrentar si cogemos unos días de asueto es aquello que no podemos detectar a nuestra llegada: por ejemplo, si durante nuestra ausencia se ha ido la luz durante algún tiempo dejando el frigorífico o el congelador sin energía.