A la hora de cederle un piso a un hijo o un nieto, no obstante, es habitual que surjan dudas. Una de ellas tiene que ver con los contratos: ¿es necesario crear uno? La respuesta es que no, ya que no hay ninguna ley que lo estipule obligatoriamente, aunque sí se aconseja hacerlo para evitar posibles conflictos de cara al futuro.