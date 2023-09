La edad media de emancipación en España ha subido hasta los 30 años, pero no es que los jóvenes no quieran abandonar el nido, es que no pueden. El precio del alquiler se sitúa ya en 11,9 euros el metro cuadrado, según el último informe de precios de Idealista. Cuando los gastos de la vivienda suponen más del 80% de lo que se gana, marcharse de casa de los padres para muchos no es una opción. Para intentar darle la vuelta a esa situación la Administración ofrece algunas ayudas que faciliten en la medida de lo posible a los menores de 35 años, los más afectados por el coste de la vida.