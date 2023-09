España se parte en dos por la vivienda: las casas escasean en 13 provincias y sobran en el resto

La paradoja de la vivienda en España es más acusada que nunca. Hay más casas de las que se necesitan. Concretamente, 433.000 unidades. Sin embargo, este superávit no es generalizado, sino que en trece provincias la situación es justo la contraria: faltan 327.000, según un estudio realizado por UVE Valoraciones. Así que el país se rompe en dos mitades. Por un lado están las zonas donde es urgente construir viviendas y, por otro, aquellas en las que la demanda no es capaz de cubrir la oferta existente. "La falta de vivienda no es un problema nacional, es un problema de determinadas zonas", asegura Germán Pérez Barrio, presidente de la tasadora autora del informe.