Cuando un inquilino deja la casa en la que había vivido en alquiler siempre es un momento complicado para el dueño. No solo porque normalmente significa que habrá cambiar de arrendatario, con el riesgo de no acertar con el nuevo que ello implica, sino porque es el instante de comprobar en qué estado ha quedado el inmueble. Contamos con que haya ciertos desperfectos propios del uso cotidiano, pero algunos inquilinos pueden no haber sido todo lo cívicos que pensábamos. Desde el portal inmobiliario Fotocasa ha explican las comprobaciones que debemos hacer cuando el nuestro abandona la vivienda.