La semana pasada robaron en casa de Sergio Ramos cuando ni él ni Pilar Rubio estaban dentro, pero sí sus cuatro hijos y cuidadoras

Cuando roban en una vivienda y estamos dentro hay que saber actuar adecuadamente para evitar cualquier daño personal

Los consejos son básicos para evitar un encontronazo con los ladrones o saber actuar si te topas con ellos

Hace una semana Sergio Ramos y Pilar Rubio fueron víctimas de un robo en su casa, la finca La Alegría, tal y como ha informado ABC. Los ladrones aprovecharon que el futbolista no se encontraba en Sevilla porque estaba disputando el primer partido de la Champions League, mientras que la presentadora tampoco estaba en el domicilio por motivos laborales. No obstante, sus cuatro hijos y sus cuidadoras sí que estaban dentro de la vivienda familiar, aunque no sufrieron daño alguno. ¿Cómo hay que actuar cuando entran a robar en casa y estamos dentro?

El disgusto de llegar a casa y ver que la han asaltado, en el caso de la pareja se llevaron joyas, relojes o dinero en efectivo, no te lo quita nadie. Pero si estás en casa en ese momento puede ser aún peor, más si no te encuentras ahí, pero sí tus hijos, como es el caso. Saber cómo actuar en estos casos es clave para evitar cualquier tipo de daño personal.

¿Cómo actuar?

El primer paso es que, si ves que han entrado o van a entrar, avisar a las autoridades o, en caso de tener instalada una alarma, activarla lo antes posible o avisar a la Central Receptora de Alarmas. Siempre intentando, eso sí, no ponerte en peligro.

Por su parte, lo normal suele ser que los ladrones accedan a un hogar cuando no hay nadie, por lo que, si sospechas que van a entrar, enciende la luz o haz ruido para alertar de que hay alguien dentro. En caso de que intenten forzar la puerta, alerta de que has llamado a la policía y, si huyen, no los persigas, solo fíjate en qué dirección lo han hecho o en algún detalle.

En el caso de que entren, lo mejor es esconderse o encerrarse en alguna habitación que tenga cerrojo para trancar y esperar a que se marchen lo antes posible o lleguen las autoridades.

¿Y si te lo encuentras?