Un experto explica si es seguro dejar la llave puesta por dentro en casa

Es costumbre de muchos que, al ser el último en salir de casa, pasa la llave al cerrar la puerta y dejar el hogar solo. Pero esto no solo ocurre cuando estamos fuera, no son pocos los que al irse a dormir pasan la llave por dentro y la dejan puesta en la cerradura para tener mayor seguridad mientras se van a la cama. Pero ¿y si esta práctica, por muy segura que nos parezca, no fuese tan efectiva como creemos? Un experto en seguridad ha querido advertir sobre ello.