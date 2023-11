La serie noruega 'The Architect' plantea un escenario en el que parte de la población ha empezado a ocupar parkings para vivir en las plazas de aparcamiento con unas cortinas como tabiques. Se supone que es una distopía, pero lo cierto es que la idea no es precisamente descabellada. De hecho, no dista demasiado del mundo en el que vivimos. Al menos en EEUU, donde cada vez es más frecuente el fenómeno del 'carliving', consistente en estudiantes universitarios viviendo en sus coches para poder afrontar el coste del alojamiento.