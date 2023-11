Los hogares también son más pequeños y más viejos , una consecuencia del hecho de que los jóvenes "ya no forman familias ni tienen vivienda" , según señala Daniel Manzano, patrono de la Fundación y uno de los autores del estudio. “Actualmente menos jóvenes se independizan, y cuando deciden o consiguen hacerlo lo hacen con menores rentas de los que lo hacían a principios de siglo”, señala el documento.

De hecho, los menores de 35 años ya no ahorran a través de activos inmobiliarios. Sol o el 36% de los menores de 35 años es propietario , frente al 70% de hace 20 años . Por otro lado, el cada vez más numero grupo de hogares en los que el cabeza de familia es mayor de 65 años presenta en términos relativos una “posición ganadora”, señala el estudio. ”El grupo de hogares en los que el cabeza de familia es un jubilado (...) es el único que define una renta mayor en términos reales que dos décadas antes”, puntualiza Marina García, colaboradora del estudio.

¿Cómo se explica este gap generacional tan pronunciado? Según los autores del informe, "hay un factor de mala suerte para esta generación: se han incorporado al mercado del trabajo en el peor momento, también en términos de precariedad, flexibilidad, precios de alquiler, y con varias crisis de por medio". "Esto no es un conflicto generacional, el principal problema es que la renta no da. Si la renta per cápita hubiera crecido, probablemente los jóvenes estarían mejor y la brecha sería menor", señala Manzano.