Las viviendas prefabricadas , ya sean casas modulares, casas de kit, o casas panelizadas, han ganado popularidad debido a su eficiencia en cuanto a costes, su rapidez de construcción, y el añadido de la sostenibilidad ambiental. Si eres de esos que sienten curiosidad , y quieres saber cómo comprar una vivienda prefabricada, considerando desde la selección del diseño hasta el proceso de instalación y los requerimientos legales asociados, has llegado al lugar adecuado.

En primer lugar es importante la clasificación de la casa prefabricada como bien mueble o inmueble . Si se considera un bien mueble (no anclado al suelo y autosuficiente), no necesitará permisos para la obra. En cambio, si es un bien inmueble (anclado al suelo y conectado a suministros como una casa tradicional), se requerirán permisos de construcción y licencias específicas.

La regulación de estas viviendas se basa en el Código Técnico de la Edificación , establecido por la Ley de Ordenación de Edificios, ya que aún no existe una ley específica para la instalación de casas prefabricadas en España.

Además es fundamental determinar si el terreno es urbano o no urbanizable. Los suelos urbanos deben cumplir con servicios básicos y consolidación de la edificación, mientras que en suelos no urbanizables, en general, no se permite la construcción de viviendas privadas. Una vez tengamos estos aspectos claros, hay una serie de procesos y gastos asociados que debemos afrontar en cada caso.