Hay pocas cosas más alarmantes para alguien que vive de alquiler que una llamada de su casero avisando de que va a poner el piso en venta. No importa si lo hace porque no tiene más remedio, porque ha recibido una oferta que no puede rechazar o por cualquier otra razón. Lo primero que se va a preguntar el inquilino es: "¿Puede hacerlo?" Y lo segundo: "¿Qué va a pasar conmigo?, ¿Podré seguir viviendo aquí?". Desde el portal inmobiliario Fotocasa nos despejan todas las dudas que puedan surgir y los pasos que debe dar el propietario en esta situación.