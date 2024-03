Vânia de la Fuente-Nuñez, sobre arquitectura y envejecimiento: "Hay que adaptar el hogar a partir de los 55"

En España viven solas alrededor de dos millones de personas mayores de 65 años, según la Encuesta Continua de Hogares del INE . Y por muy bien que se envejezca, esta población tiene más probabilidades de caerse o tropezar debido a la debilidad muscular y la fragilidad de equilibrio propias de la edad. Aproximadamente tres de cada diez adultos mayores sufren alguna caída en el hogar . Lo peor es que el 70% de los mayores de 55 años pospone la decisión de adaptar ese hogar hasta pasados los 70, influidos por el edadismo, según el 'Primer Estudio Nacional sobre la Vivienda a partir de los 55 años', impulsado por Leroy Merlin en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid. Y no hacerlo antes es un error que se podía evitar con cierta previsión.

Muchos profesionales de la arquitectura y el interiorismo consideran que falta información sobre las necesidades de nuestro hogar al envejecer, y que hay que ir más allá de cambiar la bañera por la ducha. En esta etapa vital, nuestro entorno -entendiendo no solo el hogar, también el vecindario y la comunidad- afecta directamente a nuestras condiciones de vida , por lo que también hay que tener en cuenta aspectos esenciales como el arraigo y el bienestar. Hablamos con la doctora y antropóloga Vânia de la Fuente-Nuñez , experta en envejecimiento saludable y edadismo, sobre las capacidades de las viviendas para responder a la evolución física, emocional, familiar y social.

Porque nos puede permitir continuar viviendo en casa más tiempo y hacer frente a declives puntuales o permanentes en nuestra capacidad física o mental que podamos llegar a tener. Además, las reformas del hogar pueden facilitar tareas como cocinar si tienes una cocina más a medida o enchufes que no impliquen agacharse en exceso. También, reducen riesgos para la salud como las caídas. Esto es muy importante ya que las caídas son una causa sustancial de morbilidad, discapacidad e incluso mortalidad en la población mayor.

Tercero, buscar ayudas y programas que nos puedan ayudar a llevar a cabo nuestro plan, y, si no existen donde vivimos, luchar por que se cambien las cosas.

En muchos casos no. Date cuenta de que muchas personas mayores habitan viviendas que fueron construidas hace mucho tiempo y tienen elementos potencialmente peligrosos como baños o entradas inaccesibles, mala iluminación o alfombras. Estos elementos se llegan a transformar en obstáculos para la independencia a medida que envejecemos o constituyen riesgos que podríamos haber evitado como una caída ocasionada porque nos hemos tropezado con una alfombra o porque la luz no era la adecuada.

Yo diría que nunca es temprano. Piensa que una vivienda adaptada y accesible nos sirve no solo cuando somos más mayores sino también en otros momentos de la vida. Si vives en una vivienda sin ascensor y tienes un niño pequeño se te hará complicado subir y bajar el carrito y esto puede afectar a tu espalda. O si te rompes una pierna mañana quizá no puedas salir de casa sin ayuda de otra persona.

El entorno en el que vivimos juega un papel muy importante en nuestro envejecimiento. Y ese entorno incluye no solo el hogar sino también el barrio en el que vivimos. De hecho, el barrio puede ser igual o incluso más importante que el hogar. Por ejemplo, podemos tener un hogar adecuado, pero quizá nuestro barrio ha sufrido un proceso de declive y se ha vuelto peligroso o se ha gentrificado o sufrido un proceso de turismo masivo y las redes y servicios comunitarios que precisamos han dejado de existir o ya no podemos pagar el precio de un alquiler que no deja de subir.