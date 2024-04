La legislación ha permitido proteger la figura jurídica de la renta antigua, casi extinguida en los locales de negocio, pero no en las viviendas. La principal característica de estos contratos es su duración vitalicia ; es decir, los inquilinos pueden residir en el inmueble hasta su fallecimiento , siempre y cuando cumplan con las diferentes cláusulas acordadas.

La razón por la que los alquileres de renta antigua no han sido eliminados del todo se encuentra en la necesidad de proteger a las familias más vulnerables y evitar una factura social importante que ningún Gobierno se ha atrevido a asumir. Salvo excepciones, el inquilino de este tipo de alquiler es una persona de avanzada edad , con recursos económicos limitados , arraigado al barrio, y que paga entre 100 y 300 euros por un piso antiguo.

En esa tesitura, los dueños no solo tienen que soportar rentas irrisorias, también se enfrentan a cargas adicionales como las derramas de la comunidad, que suelen superar con creces los ingresos que perciben por el alquiler. Y es cierto que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 establece que tanto los suministros y servicios, como el IBI y la actualización de la renta pueden ser repercutidas al inquilino directamente, pero su aplicación práctica deja mucho que desear. Son muchos los propietarios que optan por no repercutir gastos adicionales a los inquilinos debido a que los costos y la burocracia asociada no les merece la pena, según informa 'El País'.