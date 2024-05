El castillo español en venta por 45.000 euros

Se vende fortaleza medieval al módico precio de 45.000 euros . Se trata de un castillo del siglo XII, único, emblemático y exclusivo, con una extensión de más de 1.300 metros cuadrados . Eso sí, no tiene baño. A decir verdad, tiene un problema mayor: no es ni siquiera habitable porque está en ruinas . De ahí que cueste tan 'poco'.

Su alcalde, Carlos González, ha contado en 'El Confidencial' que el inmueble fue adquirido en los años setenta por un particular y, en su calidad de BIC, se hizo con el compromiso de arreglarlo en un plazo de veinticinco años . Sin embargo, los continuos cambios de titularidad han ido retrasando la reforma, mientras que el deterioro no ha dejado de ir a más.

"Nunca ha habido un interés real por restaurarlo o, por lo menos, no nos ha llegado ninguna noticia acerca de ello", ha explicado el primer edil en 'Soria Noticias'. Hace varios años el Consistorio pujó por el castillo, pero se retiró al caerse parte de la muralla. Desde entonces, no han vuelto a intentarlo, ya que no cuentan con la financiación suficiente para adquirirlo.