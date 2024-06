La búsqueda de piso en España no es una labor sencilla. Durante el primer trimestre de 2024, el 18% de las propiedades que se alquilaron a través del portal Idealista no estuvieron en el mercado ni 24 horas. El desequilibrio ente oferta y demanda es enorme, y el principal problema del acceso a la vivienda . El Banco de España calcula que en 2025 habrá un déficit de hasta 600.000 inmuebles. Frente a esa escasez, nuestro país acumula paradójicamente 3,8 millones de casas vacías, el 14,4% del parque total

"A priori, no sería una solución", concluye el regulador en su último informe anual del mercado inmobiliario, según informa 'El Economista'. El banco central nacional estima que la capacidad para aumentar la oferta de vivienda mediante la movilización de pisos vacíos sería "relativamente limitada", ya que en realidad la mayor parte de esas viviendas se concentran en las zonas con menor dinamismo demográfico. Es decir, no están donde se necesitan.