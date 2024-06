La brecha generacional en nuestro país ha alcanzado también a la vivienda . Mientras los más jóvenes ya no tienen capacidad para hipotecarse, los mayores no dejan de aumentar su riqueza. Según datos de la OCDE, España es el país donde más preocupados están los jóvenes por el drama habitacional , pero también donde menos lo están las demás generacionales. Décadas atrás podías hacer una ronda entre inmobiliarias y propietarios para ver cuál ofrecía la mejor opción de acuerdo a tus posibilidades y elegir. Hoy tu hijo de la generación Z prácticamente tiene que superar un casting para acceder a una vivienda , y lo más probable es que sea un piso de alquiler.

“Para los más jóvenes, comprar una casa ha pasado de ser un sueño a una utopía. No vivirán como sus abuelos. Pero la cuestión no es que no puedan, es que quizá no quieran habitar la misma casa toda la vida”, ha explicado el director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, en la presentación de un informe que analiza la brecha intergeneracional en el mercado de la vivienda comparando el comportamiento, necesidades y exigencias de la generación Z (entre los 18 y 27 años) los millennials (entre los 28 y los 43 años), la generación X (de 44 a 59 años) y los boomers (de 60 a 78 años).