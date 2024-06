Una vez que se ha aprobado en junta la instalación del ascensor, los propietarios tienen la obligación de pagar su instalación y mantenimiento. Sin embargo, en caso de no hacerlo, no se les puede denegar su uso una vez instalado. Por lo tanto, si un propietario se niega a pagar su correspondiente derrama, la comunidad puede exigir su pago, pero no puede prohibirle el uso del ascensor.