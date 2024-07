Las pegatinas de alarma son de varios tipos. La más común es la que anuncia que existe una alarma pero no está conectada a ninguna central que avise a la Policía , pero hay otras que comunican que sí están conectadas a centrales receptoras o que existe un sistema de videovigilancia basado en cámaras. Dependiendo del cartel que se coloque en la entrada del domicilio, puede llegar a ser algo ilegal.

El cartel se puede poner si no se cita a ninguna empresa responsable, pero si se utiliza la marca y el nombre de una compañía de seguridad sin tener contratados sus servicios sí puede haber problemas porque se está cometiendo un delito contra la propiedad industrial o individual , tal y como recoge la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en el Código Penal.

Respecto a las sanciones económicas , dependerá de si la empresa afectada solicita o no una indemnización por daños y prejuicios. Si lo hace, la persona que haya instalado la pegatina podría enfrentarse a multas de 600 euros por cada día que haya tenido el cartel en la puerta de su casa.

Esto no es así cuando se instalan cámaras falsas como medida disuasoria contra ladrones y vándalos. Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), son completamente legales, ya que no existe tratamiento de datos, es decir vídeos o imágenes. Sin embargo, aunque las cámaras sean falsas no pueden nunca apuntar a la vía pública o a propiedades privadas colindantes.