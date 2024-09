Martha Lucía Pereira, la modelo colombiana que ha latinizado el barrio de Salamanca: "Las tabernas castizas no deberían desaparecer nunca"

Casi de manera espontánea. Salí de Colombia en 1999 huyendo de la inseguridad del país y llegué a Mallorca. Allí me introduje en el mercado del lujo con la firma Engel & Völkers. Después me instalé en Madrid y me enamoré del barrio Salamanca por su elegancia, tranquilidad y buen gusto. Cuando la alta sociedad hispana me preguntaba cuál era la mejor opción para invertir, yo apuntaba siempre hacia el barrio Salamanca. A partir de ahí hubo un efecto llamada.