Lo s precios de la vivienda en Reino Unido están aumentando a su ritmo más rápido desde finales de 2022, y a esa situación no ayuda mucho una práctica cada vez más extendida en tierras británicas: el 'gazumping' . Este término se refiere a la acción de aceptar una mejor oferta de un segundo comprador después de haber apalabrado la venta con un primer interesado. Así, quien quiere comprarse casa queda en una situación de gran vulnerabilidad e incertidumbre hasta el momento de la escrituración.

El gran inconveniente de esta práctica, según indica 'Fotocasa' , es la faena que se le hace al comprador, quien ya ha invertido tiempo y dinero en la compraventa del inmueble. Puedes haber abonado ya gastos generados por los honorarios de la inmobiliaria, tasaciones y distintos gastos financieros, al final para nada. Por no hablar del golpe moral que supone perder la que habías creído que era la casa de tus sueños.

No resulta extraño, pues, que ocho de cada diez compradores británicos desee que se prohíba esta práctica. Porque ese es el quid de la cuestión. En Reino Unido la venta de la vivienda no es "legamente vinculante" hasta que no se firma la escritura de compraventa. Pero, ¿y en España? ¿Sería posible que esta treta llegara a nuestro país?