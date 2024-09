Los pisos que no se podrán vender o alquilar a partir de 2030

En España tenemos un parque de vivienda considerablemente envejecido. La edad media de los pisos usados es de 43,5 años, por lo que muchas de ellas no alcanzan los estándares modernos de accesibilidad, confort y, lo más importante, consumo de energía. Eso significa que a partir de 2030 no se podrán vender ni alquilar a menos que se realicen las reformas necesarias, ya que la Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación de la UE (Epbd) establece unas condiciones mínimas que no cumplen.