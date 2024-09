También debes tener en cuenta que si tu casero no te ha subido el alquiler en 2024, el próximo año podría exceder el límite que marque el nuevo índice. Según el Código Civil, las subidas acumulativas son posibles, y si en 2024 no te han subido la renta, en 2025 te podrían elevar lo correspondiente a los límites de ambos años. Sin embargo, no se podrían reclamar los atrasos que hubiesen surgido por no haber aplicado las actualizaciones en el momento oportuno.