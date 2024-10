Alquilar un piso en España cuesta de media 13 euros el metro cuadrado , según los últimos datos de Idealista. Su precio se incrementó un 10,2% en septiembre en tasa interanual, pero retrocedió un 2,4% frente al trimestre previo. De acuerdo a esos números, alquilar una casa o piso de 100 metros supondría pagar una media de 1.300 euros al mes, una cantidad demasiado alta como para dejarse llevar por las prisas y no prestar la debida atención a la hora de firmar el contrato .

La OCU recomienda no adelantar nunca el dinero sin ver la vivienda y tomar un mínimo de precauciones. "Que no te metan prisa. Lo primero es conocer la vivienda y comprobar su estado", recomienda la organización. Además, la OCU sugiere que los futuros inquilinos contrasten la existencia de la vivienda a través de la web del Catastro , introduciendo la dirección del inmueble para verificar que todo esté en orden.

Por muy buena voluntad que pueda haber entre las partes, la OCU insiste que nunca se debe confiar en un acuerdo verbal para un alquiler. Un contrato por escrito no solo protege al inquilino, sino que también deja claras las responsabilidades y derechos de ambas partes. "Es esencial reflejar por escrito lo fundamental en un contrato de alquiler y quedarse con un original, firmado en todas sus páginas. Si es para vivienda, asegúrate de que no te hacen un contrato de once meses", especifica la organización.