La inflación no afecta a todos por igual. Mientras que el aumento de los precios está avanzando este año un 8,4%, los barrios ricos continúan siéndolo y los pobres no logran crecer. Así lo refleja la última Estadística de declarantes del IRPF por código postal de la Agencia Tributaria, relativa a 2022 y realizada en municipios grandes, de más de 100.000 habitantes. El trabajo no recoge los datos del País Vasco y Navarra, ya que sus regímenes forales permiten que cada una de estas comunidades puedan mantener, establecer y regular su régimen tributario.