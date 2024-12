¿Se puede poner a la venta un piso en varias inmobiliarias?

Las inmobiliarias juegan un papel cada vez más importante en la economía, no solo del país, sino también en los compradores y vendedores de viviendas. Gracias a ellas el movimiento de la economía inmobiliaria es uno de los más importantes del país. Las inmobiliarias tienen un gran conocimiento del mercado y experiencia filtrando a los interesados y agilizando la operación.

Puede ofrecer sus servicios al cliente de dos maneras posibles: en exclusiva o sin ella. En el caso de que el cliente opte por la opción en exclusiva, la inmobiliaria elegida será la única que pueda vender esa casa, es decir, no hay competencia. Pero también existe el contrato de no exclusividad, es decir, el cliente puede poner la vivienda a la venta en varias inmobiliarias a la vez. Normalmente esta opción es la más común, porque así hay más libertad, pero a la propia inmobiliaria le interesa más la exclusiva, porque se elimina a la competencia.

Hoy en día no hay problema en poner a la venta una vivienda o un local en varias inmobiliarias, no obstante, desde Templo Consulting aseguran que “la principal ventaja de trabajar con exclusividad es que la agencia se dedicará 100% a tu inmueble. El estudio de mercado para la venta de la vivienda será más detallado y el plan de marketing más específico. Asimismo, el agente inmobiliario priorizará una venta con exclusividad, frente a otra que no lo tenga”.