Reformar el baño no es solo cambiar los sanitarios y la ducha y renovar los revestimientos. Podemos dedicar la reforma a buscar la manera de conseguir un baño mejor distribuido para aprovechar al máximo el espacio. Cualquier reforma es una gran responsabilidad ante la que se deben tomar importantes decisiones para que los resultados no queden obsoletos al poco tiempo. Debemos pensar bien qué necesitamos y cómo lo queremos para que tanto el estilo como la distribución se adecúen a nuestro estilo de vida y nuestro presupuesto.

No contar con la ayuda de un profesional

El error más común en la reforma de un cuarto de baño, es no establecer un contrato a precio fijo con los profesionales que contratas. Esto puede convertirse en un pozo de dinero sin fondo. De ahí que la figura de un profesional sea esencial para no tener quebraderos de cabeza.

Falta de exactitud en el diseño

Es importante dibujar un plan muy detallado de cómo se verá tu nuevo baño y compartirlo con un experto. Si estás realizando una reforma importante que requiere accesorios, nuevas paredes o quitar las antiguas, etc., se recomienda contratar a un diseñador de interiores para que te ayude a elaborar un plan claro que incluya todo lo que desees. Debes tener en cuenta la posición de las puertas, ventanas, plomería y cableado eléctrico. No querrás comenzar la remodelación, derribar paredes, etc., solo para darte cuenta de que no se ve exactamente como esperabas.