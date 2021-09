Vender una casa heredada será ahora más fácil: desaparece el artículo 28 de la Ley Hipotecaria

Fin a una de las mayores trabas a la hora de heredar una vivienda. A partir de este 3 de septiembre se suprime el artículo 28 de la Ley Hipotecaria, el llamado 'artículo de Cuba', y que obligaba a los herederos no forzosos (hijastros, hermanos, sobrinos o personas sin relación de parentesco con el fallecido) a no vender una vivienda hasta que no pasaran dos años o, en su defecto, hacerlo pero pasarle la preocupación a los compradores. Así funcionaba este artículo que databa de 1946 y que ya no supondrá más un quebradero de cabeza.