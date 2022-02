Hoy los chicos no se van de casa ni con agua caliente. La edad media de emancipación se acerca a los 32 años. El 85% de los jóvenes entre 16 y 29 años siguen viviendo en casa de sus padres, y también lo hacen el 33% de los que tienen entre 30 y 34 años. Habría que remontarse a 1998 para ver datos de emancipación tan bajos. No es que no quieran irse, es que no pueden. Los gastos de alquiler o vivienda suponen más del 80% de sus ingresos, y claro, así no hay quien abandone el nido. Pero no te deprimas, en 2022 se han puesto en marcha algunas ayudas al alquiler para menores de 36 años que pueden hacer que las cuentas cuadren.