Tu barrio importa más de lo crees: cómo saber si vives en uno adaptado a tu 'yo' del futuro

Te encanta tu casa, es el lugar que siempre has soñado tener y quizás estás pensando en mejorarla para poder envejecer en ella. No eres el único, ya que cuando una persona se hace mayor en España, prefiere quedarse en su propia casa el mayor tiempo posible, un fenómeno al que los expertos ya han puesto nombre: 'age in place'. De hecho, le pasa al 93,6% de la población.