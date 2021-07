La alta esperanza de vida, con una pirámide poblacional marcada por pocos nacimientos y muchas personas mayores, implica unos cambios sociales para los que no estamos preparados . El cohousing propone una alternativa a una sociedad envejecida basada en ocho principios.

Según la Coordinadora Nacional de Cohousing, falta una legislación estatal que proteja los proyectos de cohousing que ya existen en las distintas comunidades autónomas. También solicitan que la Administración regule los precios de estas propiedades teniendo en cuenta que no hay ánimo de lucro. Los socios no son propietarios de los espacios, sino que disfrutan del uso, aunque pueden dejarse en herencia. Por estas razones, los precios de estas viviendas siempre deben ser asequibles, ya que no están pensadas para especular, sino para cubrir una necesidad básica.