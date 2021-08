De la limpieza a los aparatos eléctricos o las alarmas: cómo dejar tu casa antes de irte de vacaciones

Antes de hacer las maletas, sin embargo, es importante que dediquemos un tiempo a poner nuestra casa a punto para no llevarnos ninguna sorpresa cuando regresemos de nuestro retiro. El verano, a fin de cuentas, es la época predilecta por los ladrones para cometer sus robos, pero preparar la casa antes de irnos de vacaciones no solo implica tomar alguna que otra medida de seguridad , sino también limpiar a fondo, ordenar o desconectar los aparatos electrónicos. Toma nota.

En este caso, además de limpiar las alacenas, suelos y despensas, debemos echarle un ojo a toda la comida que tengamos almacenada para comprobar su estado y fecha de caducidad. Si encontramos algo que esté a punto de caducar y que no vayamos a poder comer durante el viaje, lo mejor que podemos hacer es deshacernos de él y no jugar con la suerte: de lo contrario, tal vez cuando volvamos nos encontremos con bichos y olores indeseados.

Además de comprobar la fecha de caducidad de los alimentos, como recomendamos en el punto anterior, tenemos que asegurarnos de que limpiamos los platos sucios y vaciamos el lavavajillas . De igual manera, debemos mantener la lavadora abierta y no dejar nada dentro de ella, así como recoger la colada: así nos aseguraremos de que no está deformada o tiene mal olor. Y, por supuesto, no te olvides de sacar la basura, o lo pagarás muy, pero que muy caro.

Volver a casa después de las vacaciones y descubrir que la factura de la luz es más cara de lo que esperabas es un gran mazazo, pero, por suerte, uno que tiene solución. En este caso, la solución pasa por desenchufar todos los aparatos electrónicos. El modo stand-by, aunque no lo parezca a primera vista, sigue consumiendo energía, así que, si no quieres llevarte una sorpresa desagradable, no lo dudes: desenchufa el ordenador, el televisor, el equipo de música, el wifi… En definitiva, todo lo que no vayas a usar en estos días. De este modo, además, evitarás que se estropeen si cae una tormenta.