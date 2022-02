A los expertos en la materia no les ha surgido ninguna duda porque hasta el momento no ha habido un cambio legal que obligue a los arrendatarios a aceptar en sus viviendas las mascotas de los inquilinos.

Los alquileres se rigen por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. El punto 2, de su artículo 4, determina que "los arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes", y no se hace referencia a los animales de compañía. De este modo, el propietario de la finca podría incluir como condición la prohibición de tener mascotas en su vivienda mientras dure el contrato de arrendamiento.

El cambio implica que en la relación entre la persona o propietaria y el animal se debe tener presente su condición de ser vivo dotado de sensibilidad. Por ejemplo, en la recién estrenada Ley Hipotecaria se establece que los animales, independientemente de pertenecer a una explotación o ser de compañía, no forman parte de la hipoteca de una finca o de una vivienda.

A partir de estas nuevas consideraciones se ha interpretado que los animales forman parte de la unidad familiar y como tal no cabría la posibilidad de prohibirlos por parte de los arrendatarios en las condiciones de un contrato de alquiler. No obstante, la ley no hace referencia a ello y menos aún se adentra a regular todo lo relacionado con los arrendamientos.