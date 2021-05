Adiós a las tediosas juntas de vecinos: solo podrán celebrarse durante 2021 si es para temas extraordinarios

Con la llegada de la pandemia, estas reuniones en muchos casos dejaron de hacerse por miedo a los contagios y, en el mejor de los casos, se hacían en el exterior de los edificios. Las opciones telemáticas siempre quedaron en un limbo en el que no se sabía muy bien si las decisiones que se tomaran y se votaran online podrían ser válidas o no. Por eso, este nuevo apartado en el Real Decreto-ley 8/2021 lo ha querido especificar.

Suspensión de las reuniones de propietarios

Así que, por el momento, no tendrás que preocuparte de si hay que aprobar o no los presupuestos o de si te va a tocar ser el nuevo presidente de la comunidad de vecinos. Pero hay excepciones.

Posibilidad de celebrar reuniones

No obstante, puede que no te salgas con la tuya si hay que tomar decisiones importantes dentro de la comunidad. Según el Real Decreto, "excepcionalmente, durante dicho período la junta de propietarios podrá reunirse a solicitud del presidente o de la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación, si fuera necesaria la adopción de un acuerdo que no pueda demorarse hasta el 31 de diciembre de 2021".