Después de mucho pensarlo y de dirimir si es mejor alquilar o comprar casa, ya lo has decidido. ¡Quiero comprar una casa! Es un momento de nervios y de alegría. Pero para que lo sea siempre y no termines arrepintiéndote hay una serie de pasos que debes dar antes de comprar la casa y una serie de información que debes tener clara. Adquirir una casa puede ser algo tan sencillo como encontrar piso y comprarlo. El problema de hacerlo así es que es fácil que termines con una casa que no te llena y además pagando mucho más por ella. ¡Te ayudamos! Hacemos un repaso de las ciudades y barrios más caros de España.