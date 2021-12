Cuando vives en una casa de alquiler la conviertes en tu refugio, aunque no sea tuya; te rodeas de tus cosas y de tus recuerdos. A veces te planteas renovar el color de la pintura del salón, instalar una puerta corredera en el baño para tener más espacio o cambiar una ventana que no aísla como debería. Sin embargo, desconoces si puedes llevar a cabo esos cambios con total libertad precisamente porque no eres el propietario de la vivienda.