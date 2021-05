¿Debo avisar a la comunidad cuando hago reformas en casa?

No obstante, esta petición no implica que debamos contar con la autorización de la comunidad. Siempre que las reformas afecten solo a nuestra vivienda, podemos hacerlas sin el permiso de nuestros vecinos. Además, no dar el aviso no trae consigo ninguna sanción, aunque se recomienda informar de estas actuaciones para disfrutar de una buena convivencia vecinal.