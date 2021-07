Las terrazas. Fueron las protagonistas inocentes del confinamiento de 2020 , y nos dimos cuenta de lo importantes que eran en nuestras vidas. Por su presencia y disfrute o por su ausencia. Quien no tenía una terraza, estaba fuera de la vida social de aquellas semanas. En los balcones se organizaron conciertos, se cantaron cumpleaños y hubo incluso peticiones de matrimonio. A raíz de aquello, y con el objetivo de que todo el mundo pueda disfrutar de uno de estos espacios (esperemos que no en otro confinamiento), han surgido iniciativas para 'democratizar' las terrazas.

El sistema ideado por Luis Quintano trata de fabricar unas terrazas "de quita y pon" para aquellas viviendas que no las tengan, aunque con matices. "Se trata de elementos con carácter de 'mobiliario', donde cada vecino puede optar o no por su colocación y de maneras muy distintas", explica Quintano. "No surge en principio como sistema para el centro histórico de las ciudades, porque puede chocar con cuestiones patrimoniales. Sin embargo, se puede estudiar en casos puntuales donde la protección del bien patrimonial no sea muy alta, o cuando el carácter de los edificios sea abierto a la experimentación".