Mario Picazo desvela su método para saber si va a llover

Este truco no utiliza ningún tipo de aplicación o aparato electrónico, sino que se basa exclusivamente en la naturaleza, así que si vives en una gran ciudad lo más probable es que no puedas llevarlo a la práctica. Y es que según el ex-presentador de Telecinco y actual meteorólogo de Eltiempo.es y del medio candiense The Weather Network, fijándonos en un animal concreto podemos predecir si romperá a llover en las próximas horas o no.