El largo viaje de tres uppers argentinos a Qatar: “Antes era imposible ir a un Mundial, estamos eufóricos”

Pero, ¿cómo pasó de festejar en la Plaza Independencia de su ciudad natal a Doha? El camino del héroe siempre conlleva algunos fracasos. “En el 2006 estuve muy cerca. Había viajado por trabajo a Parma, en Italia, y tenía unos días extras para hacer un viaje más justo cuando en Múnich se iba a enfrentar Serbia con Argentina en la fase de grupos. Pero no tenía idea cómo conseguir las entradas. No había esa información y también podían timarte. No me animé”, recuerda apesadumbrado porque ese partido que estuvo a punto de ver terminó en una goleada que la prensa internacional calificó como “fabulosa, celestial y de ensueño”. Fue un 6 a 0, una diferencia de goles que no volvió a repetirse para la Selección en un Mundial.